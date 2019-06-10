مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في عملية نوعية بصعدة

قُتل وأصيب العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، الإثنين، بعملية نوعية للجيش اليمني في محافظة صعدة شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (ٍسبأ)، عن قائد اللواء السادس في الجيش، العميد صالح المجيدي، أن كتيبة التدخل السريع في اللواء شنت عملية نوعية وخاطفة داهمت تحصينات لمليشيا الحوثي في مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأوضح أن العملية أسفرت عن قتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد وفرار من تبقى منها.

وأمس الأحد، ذكر مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية"، أن مدفعية ومقاتلات التحالف قصفت بشكل مكثف تحصينات ومواقع مليشيا الحوثي في سلسلة مرتفعات جبال "العاديات" الواقعة على تخوم مركز مديرية كتاف شرق معقل الانقلابيين الحوثيين في صعدة.

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وأسفر القصف البري والجوي للتحالف عن تدمير 3 آليات ومدفعا حوثيا عيار 23 ومقتل وجرح عدد من العناصر الإرهابية المتحصنة في جبال "العاديات"، طبقا للمصدر.

وفي اليوم ذاته، قتل 10 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، في عملية عسكرية نوعية للجيش اليمني استهدفت مواقع تمركز مليشيا الانقلاب الحوثي في آخر المناطق التي تسيطر عليها شمالي مديرية باقم بصعدة.

وتشهد أكثر من 8 محاور قتالية في صعدة المعقل الرئيسي للمليشيات معارك شرسة، بإسناد التحالف العربي، وذلك في إطار عملية قطع رأس الأفعى.

وأعلنت قوات الجيش الوطني، السبت، السيطرة على مواقع استراتيجية بمديرية باقم، في معارك أسفرت عن تكبيد المليشيا الانقلابية خسائر فادحة بمعاقلها الرئيسية.

وقال بيان للجيش الوطني إن هجوما واسعا على ميمنية "جبل العتيمية" انتهى بالسيطرة على عدد من المواقع الجبلية بينها "التلة البيضاء والتلال السود".