انت الان تتابع القبض على رجل هدد بتفجير قنبلة في محطة بالسويد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أفراد الشرطة في محطة مالمو المركزية بعد إطلاق النار

قالت السلطات وشهود الإثنين إن رجلا كان يهدد بتفجير قنبلة في محطة مالمو جنوب السويد، أصيب بجروح عندما قبضت عليه الشرطة وفجر خبراء تفكيك الألغام الحقيبة التي كانت في حوزته.

وأعلنت افلينا أولسون المتحدثة باسم الشرطة لفرانس برس أن الشرطيين الذين أبلغوا بوجود شخص منفعل يبدو خطيرا تدخلوا قرابة الساعة 10:00 (08:00 ت غ) في المحطة المركزية في ثالث مدن البلاد و"استخدموا أسلحة الخدمة".

وذكر شهود أن الرجل أكد أنه يحمل عبوة ناسفة.

ولم تؤكد الشرطة هذه المعلومات ولا تفجير الحقيبة لكنها ذكرت أن خبراء تفكيك الألغام أرسلوا إلى المكان. ولاحقا سمع شهود دوي انفجار.

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وأفاد متحدث باسم الشرطة لصحيفة "سيدسفينسكان" المحلية أنه "لم يعثر على أي غرض خطير في المكان".

والرجل في ال44 من العمر وهو من سكان مالمو بحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية. وقالت افلينا أولسون إنه نقل إلى المستشفى وينتظر المحققون تحسن وضعه لاستجوابه.

وذكرت الشرطة أنها ستعزز دورياتها في الأماكن العامة في منطقة مالمو.