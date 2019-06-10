انت الان تتابع ترامب يكشف قريبا جانبا إضافيا من الاتفاق حول المهاجرين مع المكسيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إلى وجود عنصر إضافي في الاتفاق مع المكسيك الهادف إلى منع وصول المهاجرين السريين إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أنه سيكشف هذا العنصر في وقت قريب.

وبعد أيام من المفاوضات المتوترة بسبب تهديد الأميركيين بفرض رسوم جمركية على المكسيك، توصلت واشنطن ومكسيكو الجمعة إلى اتفاق لكن تساؤلات كثيرة لا تزال تحيط بالمضمون الفعلي للنص.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فان الاجراءات التي التزمت الحكومة المكسيكية تطبيقها بموجب الاتفاق، سبق أن قدمت وعوداً بشأنها للإدارة الأميركية في الأشهر الأخيرة.

وأكد ترامب في تغريدة الاثنين أن إدارته وضعت الصيغة النهائية لجزء "فائق الأهمية" من الاتفاق مع الجارة الجنوبية للولايات المتحدة، وقال إنه سيكشفه "قريباً" وإن على النواب المكسيكيين إقرار الاتفاق.

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وأبدى ترامب تفاؤلاً بنتيجة تصويت البرلمان المكسيكي، لكنه مع ذلك أرفق تغريدته الصباحية بتحذير.

وقال "لا نتوقع حصول مشكلة في التصويت، لكن إذا لم تتم، لسبب أو لآخر، الموافقة على الاتفاق، فسنعيد تفعيل الرسوم الجمركية!".

وكما فعل خلال نهاية الأسبوع، ندد ترامب مجددا بشدة بمقال في نيويورك تايمز يشكك في أهمية مضمون الاتفاق الذي توصل إليه. واعتبر أن هذا المقال لا أساس له.