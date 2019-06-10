الان تتابع أمريكا: إسرائيل لم تقدم لنا أية خطة أحادية الجانب لضم أجزاء من الضفة الغربية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية، إن إسرائيل لم تقدم للولايات المتحدة أية خطة أحادية الجانب لضم أجزاء من الضفة الغربية. وأضاف حسب ما أعلنته “سكاي نيوز”، اليوم الإثنين، أن موقف واشنطن من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لم يتغير.

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