شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني خلال مسيرات العودة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (غزة)

استشهد مسعف فلسطيني اليوم (الاثنين) متأثرًا بجروحه أثناء محاولته إسعاف عدد من المصابين بنيران الاحتلال، خلال مسيرات العودة شرق منطقة أبو صفية في بلدة جباليا شمال القطاع.

وأعلنت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، ان ضابط الإسعاف محمد صبحي الجديلي من سكان مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، استشهد حيث كان يتلقى العلاج في الضفة الغربية، جراء إصابته برصاص معدني مغلف بالمطاط بالأنف أدى الى كسور بالجمجمة.