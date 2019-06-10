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استشهاد فلسطيني خلال مسيرات العودة

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جدة - خالد شويل - واس (غزة)

استشهد مسعف فلسطيني اليوم (الاثنين) متأثرًا بجروحه أثناء محاولته إسعاف عدد من المصابين بنيران الاحتلال، خلال مسيرات العودة شرق منطقة أبو صفية في بلدة جباليا شمال القطاع.

وأعلنت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، ان ضابط الإسعاف محمد صبحي الجديلي من سكان مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، استشهد حيث كان يتلقى العلاج في الضفة الغربية، جراء إصابته برصاص معدني مغلف بالمطاط بالأنف أدى الى كسور بالجمجمة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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