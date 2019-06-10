شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واغادوغو)

قتل 19 شخصاً على الاقل مساء أمس (الأحد) خلال هجوم عنيف في بلدة أربيندا، شمال بوركينا فاسو، على الحدود مع مالي، كما أعلن اليوم (الاثنين) مصدر أمني ونائب محلي.

وصرح النائب المحلي لوكالة فرانس برس أن عشرات من المسلحين نفذوا هجوماً في بلدة اربيندا وقتلوا عدداً كبيراً من الأشخاص بالرصاص.