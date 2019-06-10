شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا وهولندا تتسلمان 14 طفلاً من أيتام «داعش» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القامشلي - باريس) تسلمت السلطات الفرنسية والهولندية اليوم (الإثنين) 14 طفلاً يتيماً من عائلات عناصر من تنظيم «داعش»، بحسب ما أعلنته الإدارة الذاتية الكردية في سورية، التي اضافت بأنها سلمت باريس 12 طفلاً ولاهاي طفلين.

تسلمت السلطات الفرنسية والهولندية اليوم (الإثنين) 14 طفلاً يتيماً من عائلات عناصر من تنظيم «داعش»، بحسب ما أعلنته الإدارة الذاتية الكردية في سورية، التي اضافت بأنها سلمت باريس 12 طفلاً ولاهاي طفلين.

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