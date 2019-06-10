شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يحذر من إلغاء لقائه بالرئيس الصيني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الاثنين) أن لقاء مع نظيره الصيني شي جينبينغ مقرر خلال قمة مجموعة العشرين المرتقبة نهاية الشهر الحالي، محذراً من أنه سيفرض رسوماً جديدة في حال لم ينعقد.

ورداً على سؤال لشبكة سي.إن.بي.سي التلفزيونية بشأن ما إذا كان عدم حضور شي إلى القمة المقررة في اليابان سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية جديدة ضخمة، قال ترمب:«نعم سيؤدي إلى ذلك». لكنه تدارك بأن اللقاء «تقرر» و«أعتقد أنه سيذهب».

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن «لا معلومات حالياً» لديه عن محادثات بين ترمب وشي.