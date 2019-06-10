شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: السجن لرجل أعمال نافذ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر) أودع رجل الأعمال الجزائري النافذ محيي الدين طحكوت، الذي يعدّ مقرباً من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الحبس الموقت اليوم (الإثنين)، على خلفية اتهامه في قضايا فساد، وفقاً لما قاله أحد محاميه لوكالة فرانس برس. أودع رجل الأعمال الجزائري النافذ محيي الدين طحكوت، الذي يعدّ مقرباً من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الحبس الموقت اليوم (الإثنين)، على خلفية اتهامه في قضايا فساد، وفقاً لما قاله أحد محاميه لوكالة فرانس برس. وأوقف رجل الأعمال برفقة ثلاثة من افراد عائلته يشاركونه في إدارة مجموعته التجارية.



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