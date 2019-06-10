قرار جريء للرئيس السيسي

الشروق

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتور جون جبور، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، عملاقة وسيُحتذى بها عالميًا.

وأضاف، في حوار لصحيفة «المصري اليوم» المصرية الصادرة اليوم السبت، أنه تم الاتفاق على نقل التجربة المصرية في مكافحة وعلاج فيروس "سي" لأي بلد في إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر أبدت استعدادها لذلك.

وشدد على أن المبادرة تمت وفقًا للمعايير الدولية، وتحت مراقبة يومية من جانب المنظمة، واعتبر أنها رسخت فكرا جديدا لدى المصريين، هو الاهتمام بالصحة...