الشروق
قال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتور جون جبور، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، عملاقة وسيُحتذى بها عالميًا.
وأضاف، في حوار لصحيفة «المصري اليوم» المصرية الصادرة اليوم السبت، أنه تم الاتفاق على نقل التجربة المصرية في مكافحة وعلاج فيروس "سي" لأي بلد في إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر أبدت استعدادها لذلك.
وشدد على أن المبادرة تمت وفقًا للمعايير الدولية، وتحت مراقبة يومية من جانب المنظمة، واعتبر أنها رسخت فكرا جديدا لدى المصريين، هو الاهتمام بالصحة...
كانت هذه تفاصيل خبر قرار جريء للرئيس السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.