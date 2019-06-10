لجميع العاملين بالدولة.. الأوقاف تعلن تفاصيل «القرض الحسن» بدون فوائد

مصراوي

أتاحت وزارة الأوقاف منح قروض حسنة لجميع العاملين بالدولة، دون الحصول على أي فوائد بموجب القرض.

وقال عبدالحكيم بهجات، رئيس الإدارة المركزية لشئون البر بالأوقاف، إن الوزارة تمنح جميع العاملين قروضا ميسرة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، دون أي فوائد على أصل القرض.

وأضاف بهجات، في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن القروض تكون لجميع العاملين بوزارة الأوقاف، وقطاعات الدولة بشرط أن يتم تحويل رواتبهم على بنك مصر، حيث توجد وديعة باسم الوزرة في حسابات البنك، وهو الذي يحدد المبلغ الذي يصرف لصاحب القرض.

وأشار رئيس الإدارة المركزية...