أبي رميا مع وفد نيابي الى أوسلو

غادر النائب ​سيمون ابي رميا​ الى ​أوسلو​ مع وفد نيابي، بدعوة من ​الحكومة النروجية​ للاطلاع على الاطر القانونية التي ترعى قطاعي ​النفط​ و​الكهرباء​ وإدارة الصندوق السيادي النروجي من عائدات النفط. ويتخلل الزيارة جولات ميدانية على المعامل ولقاءات مع المسؤولين السياسيين النروجيين.

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