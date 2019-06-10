الحريري زارت المستشفى الإسلامي للاطمئنان إلى صحة الجريح الفلسطيني مراد

زارت النائبة بهية الحريري، يرافقها الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، المستشفى الإسلامي في طرابلس، للاطمئنان إلى صحة الجريح الفلسطيني صابر مراد.
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