الدفاع المدني أنقذ أثيوبية كانت تحاول الإنتحار عند شاطىء جونية

أفادت معلومات ​صحفية​ بان "فرق الانقاذ في مركز ​الدفاع المدني​ في جونية عملت على إنقاذ فتاة من التابعية الإثيوبية في العقد الثاني، كانت تحاول الإنتحار عند شاطىء ​مدينة جونية​ وبعدما قدمت لها الإسعافات اللازمة سلمتها إلى فصيلة في ​قوى الأمن الداخلي​".

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