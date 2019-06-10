أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنّ "فصيلة درك جباع أوقفت المدعو "خ. ع." وهو سوري الجنسية، لعدم حيازته أوراق ثبوتية"، لافتةً إلى أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بسرقة مبلغ من المال صباح تاريخه من محل لبيع القهوة، وقد تبيّن وجود ادعاء بحقّه من قبل سيدة بجرم سرقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف سوري في جباع لعدم حيازته أوراقا ثبوتية واعترف بسرقة مبلغ من المال صباحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.