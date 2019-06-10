أحمد الحريري زار نهرا: طرابلس تثبت دائمًا أن خيارها الدولة اللبنانية

لفت الأمين العام لـ"تيار المستقبل" ​احمد الحريري​ إلى مواقف أبناء ​طرابلس​ ومساعدتهم الأجهزة العسكرية والأمنية في التصدي بسرعة وحزم للعملية الارهابية التي تعرضت لها المدينة في الأسبوع الماضي"، مؤكدًا أن "طرابلس تثبت في كل محطة أن خيارها هو ​الدولة اللبنانية​ ورهانها على الجيش و​القوى الامنية​، وأنها كبقية المناطق اللبنانية غير حاضنة للإرهاب".

وتقدم الحريري، خلال زيارة قام بها لمحافظ ​الشمال​ القاضي ​رمزي نهرا​، بالتعازي من "ذوي الشهداء والجيش و​قوى الامن الداخلي​ الذين قدموا الشهداء حفاظا على أمن الوطن"، متمنيًا للجرحى "الشفاء العاجل".

بدوره، شدد نهرا على أن "طرابلس هي مدينة الحياة والسلام، وترفض كل فكر تطرفي، وهي براء من أي عمل إرهابي"، مشيرًا إلى أن "سهر ​القوى الأمنية​ والعسكرية على حفظ أمن المواطنين واستقرار المدينة".