التفتيش المركزي تابع اجتماعاته لتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات

واصلت ادارة التفتيش المركزي اجتماعاتها مع اللجنة المكلفة معاونة اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد، مواكبة لتقديم الدعم المطلوب في إطار تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، بالمشاركة مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية ووزارة العدل ومجلس الشورى، لوضع مشروع خطة العمل الوطنية واجراء المشاورات مع كل المعنيين في القطاعين العام والخاص، ورفعها إلى اللجنة الوزارية لإقرارها.
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