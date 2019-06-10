التفتيش المركزي تابع اجتماعاته لتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات

واصلت ادارة ​التفتيش المركزي​ اجتماعاتها مع اللجنة المكلفة معاونة اللجنة الوزارية ل​مكافحة الفساد​، مواكبة لتقديم الدعم المطلوب في إطار تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، بالمشاركة مع وزارة ​الدولة​ للتنمية الإدارية و​وزارة العدل​ و​مجلس الشورى​، لوضع مشروع خطة العمل الوطنية واجراء المشاورات مع كل المعنيين في القطاعين العام والخاص، ورفعها إلى اللجنة الوزارية لإقرارها.

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