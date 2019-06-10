قتيل و6 مصابين بانهيار رافعة على مبنى سكني في تكساس

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "مقتل شحص وإصابة 6 آخرين بسبب انهيار رافعة واصطدامها بمبنى سكني وسط عواصف رعدية شديدة ضربت مدينة ​دالاس​ بولاية ​تكساس​ الأميركية"، مشيرةً إلى أن "فرق الإنقاذ بحثت في المبنى المنهار، ووجدت جثة شخص في ​الجناح​ الشرقي من المبنى الذي سقطت عليه الرافعة".

ولفتت إلى أن "الرافعة سقطت على المبنى بسبب هبوب الرياح القوية و​الأمطار​ الغزيرة والبرد، على أجزاء من شمالي تكساس"، مشيرة إلى أن "المصابين نقلوا إلى ​مستشفيات​ محلية لتلقي العلاج".