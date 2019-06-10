قتيل و6 مصابين بانهيار رافعة على مبنى سكني في تكساس

أفادت معلومات صحفية عن "مقتل شحص وإصابة 6 آخرين بسبب انهيار رافعة واصطدامها بمبنى سكني وسط عواصف رعدية شديدة ضربت مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية"، مشيرةً إلى أن "فرق الإنقاذ بحثت في المبنى المنهار، ووجدت جثة شخص في الجناح الشرقي من المبنى الذي سقطت عليه الرافعة".
ولفتت إلى أن "الرافعة سقطت على المبنى بسبب هبوب الرياح القوية والأمطار الغزيرة والبرد، على أجزاء من شمالي تكساس"، مشيرة إلى أن "المصابين نقلوا إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج".
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