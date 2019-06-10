ترحيل عراقي أدين بالإرهاب في أميركا

قامت ​السلطات الأميركية​ بترحيل ياسين عارف من مدينة ألباني في ولاية نيويورك إلى ​العراق​، بتهم تتعلق ب​الإرهاب​ إثر هجمات 11 أيلول 2001، كما أدين عارف، الذي كان يعمل إمامًا ل​مسجد السلام​ في ألباني، بالتآمر لتقديم العون ل​جماعات إرهابية​ في العام 2006.

يذكر أن عارف، وهو كردي الأصل، عاد إلى العراق بعد قضائه 13 عامًا ونصف في سجن فيدرالي، إضافة إلى ثمانية أشهر في مركز اعتقال بنسلفانيا الخاص بالمهاجرين.

وأوضح ابنه صلاح محي الدين أنه تلقى اتصالًا من والده بعدما أبلغه موظفو الهجرة والجمارك أن عليه جمع حاجياته، مشيرًا إلى أنه يأمل حصول والده على الحرية بعد وصوله إلى بلده الأم.