ألقت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع ال​باكستان​ية القبض على الرئيس الأسبق ​آصف علي زرداري​ في قضية غسل أموال بملايين الدولارات. وزرداري وشقيقته متهمان باستخدام عشرات الحسابات المصرفية المزيفة لغسل ملايين الدولارات من باكستان. وكان زردارى أرمل رئيسة الوزراء السابقة المغتالة بينظير بوتو، تولى رئاسة باكستان من عام 2008 إلى 2013.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف الرئيس الباكستاني الأسبق في قضية غسل أموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.