مقتل وإصابة 7 أشخاص في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة في هايتي

قتل شخصان وأصيب 5 آخرين بجروح متفاوتة في ​اشتباكات​ بين قوات ​الشرطة​ ومتظاهرين في العاصمة ال​هايتي​ة بورت أو برنس.

وأفادت وسائل إعلامية بأن "هذه التطورات جاءت عقب خروج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الهايتية للمطالبة باستقالة الرئيس جوفينيل مويس المتهم في قضايا فساد و​اختلاس​ المال العام.

وتواجه هايتي منذ السابع من شهر شباط الماضي أزمة سياسية عميقة وتظاهرات حاشدة، غالبا ما تتخللها مواجهات بين الشرطة ومحتجين يطالبون برحيل الرئيس مويز.