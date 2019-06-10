مقتل وإصابة 7 أشخاص في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة في هايتي

قتل شخصان وأصيب 5 آخرين بجروح متفاوتة في اشتباكات بين قوات الشرطة ومتظاهرين في العاصمة الهايتية بورت أو برنس.
وأفادت وسائل إعلامية بأن "هذه التطورات جاءت عقب خروج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الهايتية للمطالبة باستقالة الرئيس جوفينيل مويس المتهم في قضايا فساد واختلاس المال العام.
وتواجه هايتي منذ السابع من شهر شباط الماضي أزمة سياسية عميقة وتظاهرات حاشدة، غالبا ما تتخللها مواجهات بين الشرطة ومحتجين يطالبون برحيل الرئيس مويز.
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