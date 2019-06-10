العربية: مجلس الأمن يصوت على تمديد قرار حظر الأسلحة إلى ليبيا

أفادت قناة "العربية" بأن "مجلس الأمن صوت على تمديد قرار حظر الأسلحة إلى ​ليبيا​". منذ آذار 2011، أصدر ​مجلس الأمن الدولي​ قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء ب​الأمم المتحدة​ منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار"، كما حظر القرار أيضا على الدول شراء أي أسلحة وما يتعلق بها من ليبيا.

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