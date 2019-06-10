"حماس" دانت تصريحات أميركية حول حق إسرائيل بضم أجزاء من الضفة

دانت حركة "حماس" "تصريحات سفير الولايات المتحدة الأميركية في إسرائيل ديفيد فريدمان، التي زعم فيها أن إسرائيل تمتلك الحق في ضم جزء من أراضي الضفة الغربي"، معتبرةً أن "تلك التصريحات اعتداء على الحق الفلسطيني، ومخالفة للقرارات الأممية وللقانون الدولي".
ولفتت إلى أنه "تستكمل الولايات المتحدة الأميركية بتلك التصريحات الخطيرة، العدوان على الشعب الفلسطيني وسلب ما تبقى من حقوقه" وحمّلت "الإدارة الأميركية أي تداعيات لتلك التصريحات الخطيرة التي تشجّع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب وحقوقه".
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