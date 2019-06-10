البابا فرنسيس أكد رغبته في زيارة العراق العام المقبل

لفت البابا فرنسيس في خطاب لدى استقباله المشاركين في اجتماع المساعدات للكنائس الشرقية، إلى أنّه "ترافقني فكرة ملحّة عندما أفكّر في العراق، حيث أرغب في الذهاب بالعام المقبل، حتّى يتمكّن البلد من المضي قدمًا من خلال مشاركة سلميّة ومتعاونة في بناء الخير العام".
وأعرب عن أمله أن "لا تقع البلاد من جديد في التوترات الناشئة عن النزاعات بين القوى الإقليمية".
وكان البابا فرنسيس قد أعرب في الماضي عن رغبته في الذهاب إلى العراق، إلّا أنّ الشروط اللازمة لم تتوافر لمثل تلك الرحلة، كما أوضح المسؤول الثاني في الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، في كانون الثاني الماضي.
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