رأى وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، أنّ "تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، تهدف لمساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على ضمّ أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مطالبًا المجتمع الدولي بـ
التصدّي لهذا الأمر والرد عليه".
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد أصدرت بيانًا في وقت سابق، ندّدت فيه بـ"رؤية فريدمان الخاصة بحقّ إسرائيل في الاحتفاظ بأجزاء من الضفة الغربية"، لافتةً إلى أنّ "هكذا موقف يعكس تناغمًا بين الإدارة الأميركية وإسرائيل ويكشف عن حجم التنسيق والتفاهم بين الجانبين على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".
وكان فريدمان قد رأى، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نُشرت في وقت سابق، أنّ "وفقًا لظروف معيّنة، أعتقد أنّ إسرائيل لها الحقّ في الاحتفاظ ببعض المستوطنات في الضفة الغربية، ولكن ليس كلّها على الأرجح"، وذلك تعليقًا على إعلان سابق من نتانياهو، عن نيّته البدء بضمّ مستوطنات يهودية في الضفة الغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية فلسطين: فريدمان يساعد إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.