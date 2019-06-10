افادت معلومات صحافية أنّ مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي كان توجّه يوم أمس الأحد الى مدينة مشهد الإيرانيّة، ثمّ انتقل منها الى طهران، عقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين إيرانيّين لإنهاء الترتيبات التي أدّت الى الإفراج عن اللبناني نزار زكا من سجنه في إيران، لتُكلّل بذلك المساعي التي بذلت. وقد وضع اللواء ابراهيم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتفاصيل كل اللقاءات التي عقدها في إيران .
وأشارت المعلومات الى أنّ اللواء ابراهيم سيعود مع زكا، غداً الثلاثاء الى لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء ابراهيم التقى نزار زكا في طهران على ان يعودا الى لبنان غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.