اللواء ابراهيم التقى نزار زكا في طهران على ان يعودا الى لبنان غداً

افادت معلومات صحافية أنّ مدير عام ​الأمن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​، الذي كان توجّه يوم أمس الأحد الى مدينة مشهد الإيرانيّة، ثمّ انتقل منها الى ​طهران​، عقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين إيرانيّين لإنهاء الترتيبات التي أدّت الى الإفراج عن ال​لبنان​ي ​نزار زكا​ من سجنه في إيران، لتُكلّل بذلك المساعي التي بذلت. وقد وضع اللواء ابراهيم رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ بتفاصيل كل اللقاءات التي عقدها في إيران .

وأشارت المعلومات الى أنّ اللواء ابراهيم سيعود مع زكا، غداً الثلاثاء الى لبنان.