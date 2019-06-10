النشرة: خطف طفلين من آل البزال باللبوة بعد اعتراض فان لنقل الركاب بقوة السلاح

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​بعلبك​ بأن "شبان من آل ب. اعترضوا بقوة ​السلاح​ طريق فان لنقل الركاب في منطقة ​اللبوة​ وخطفوا طفلين من آل البزال وتوجهوا بهم الى جهة مجهولة".

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