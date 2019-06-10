إطلاق نار بمنطقة الكسارات في ضهر البيدر على خلفية وضع سواتر

جرى ​إطلاق نار​ في منطقة الكسارات في ​ضهر البيدر​ على خلفية وضع سواتر من قبل ​بلدية عين دارة​ ، منعا لاستكمال الاعمال في المنطقة، وفق ما افادت معلومات للـ LBCI .

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