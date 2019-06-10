ترامب: سنفرض رسوما جديدة على بكين إذا لم يشارك الرئيس الصيني بقمة العشرين

لفت الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ إلى "اننا سنفرض رسوما جديدة على بكين إذا لم يشارك الرئيس الصيني ​شي جين بينغ​ بقمة العشرين في اليابان".

وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي، بعدما وصلت المفاوضات التجارية بينهما إلى طريق مسدود، حيث اتهمت واشنطن بكين بالتراجع عن صفقة وشيكة كان مسؤولو البلدين قريبين من إتمامها.

وعلى إثر ذلك زاد ترامب الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، لترد الصين بزيادة في الرسوم أيضا على بضائع أميركية بقيمة 50 مليار دولار، كما قامت الإدارة الأمريكية بإدراج عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" في قائمتها السوداء.