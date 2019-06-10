النائب سليم عون للنشرة: المجتمع الدولي لا يريد الحل بموضوع النازحين السوريين

أشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سليم عون​، في حديث لـ"النشرة"، الى أنه "ومع البدء بالحديث عن ملف ​النزوح​ اتهمنا ب​العنصرية​ والطائفية وأن أوامر أتتنا من ​النظام السوري​ وهو كلام سخيف لا يعبر عن وجعنا"، متسائلا "عن أي عنصرية يتحدثون ونحن نمر بأزمة لم نعد نحتملها وأرضنا لم تعد تتسع لأولادنا الذين يهاجرون؟".

ورأى أن "هناك حلول لعودة ​النازحين​ ولكن ​المجتمع الدولي​ لا يريد الحل"، لافتا الى أن "السوريين يمكنهم العودة الى مناطق آمنة أقله وكل معايير السلامة للعودة باتت متوفرة وعندما نتحدث عن العودة نصطدم بسدّ دولي يعرقلها"، مضيفا: "كل ما نسعى اليه هو الحفاظ على مقومات البقاء".

وأكد أن "القوانين حددت عمل الأجانب في لبنان ونحن نريد تطبيقها لنحمي شبابنا"، معتبرا أن "الحل الاساسي هو وحدة الموقف اللبناني والمشلكة تكمن في عدم وجود موقف لبناني موحد"، مؤكدا "عدم القدرة على انتظار الحل السياسي".