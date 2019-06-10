شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اختصاصات مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة المنظمة لإختصاصات مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وتعد مجلس إدارة الهيئة، حسب المادة القانونية، هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، ويتولى إدارتها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها.

وحدد القانون عدد من الاختصاصات لمجلس الإدارة ومنها، وضع الاستراتيجية العامة لعمل الهيئة، اعتماد آليات وضوابط تحكيم المقترحات البحثية المقدمة للهيئة، وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة في تسويق مخرجات المشروعات البحثية التي تقوم الهيئة بتمويلها، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية، وكذلك نسب توزيع العائد من تسويق هذه المخرجات والحقوق، بما يضمن تحفيز وتشجيع المجتمع البحثى على الإبداع والابتكار، ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى.