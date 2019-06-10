شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على تجديد عضوية إدارة "هيئة تمويل العلوم والابتكار" 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي المادة المنظمة لتشكيل مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بعد تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة بـ 4 سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة فى ضوء توافق البرلمان والحكومة.

ويكون للهيئة حسب المادة الرابعة بعد موافقة البرلمان، مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال سته أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمى، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ممثل لوزارة المالية يرشحه الوزير، ممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري يرشحه الوزير، ممثل لاتحاد الصناعات يرشحه رئيس الاتحاد.، خمسة من العلماء أو ذوى الخبرة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا أو القطاعات الخدمية والإنتاجية يرشحهم الوزير المختص بالبحث العلمى.

وحسبما انتهي مجلس النواب، تكون عضوية مجلس الادارة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة، ويحدد بالقرار الصادر بالتشكيل المعاملة المالية المقررة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة ما يتقاضونه من مكافأة وبدلات.

ويأتي تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات، بدلاً من عاميين لبعض الفئات دون غيرها، حسبما كان مقترح، بعد توافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، ووزارة التعليم والبحث العلمي، وشئون مجلس النواب، لاسيما بعدما أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أن هناك قاعدة حاكمة تقضي بأنه لا يمكن تحديد المدد بشكل انتقائي لبعض الممثلين دون غيرهم، الأمر الذي اتفق معه ممثلي الحكومة بتأكيدهم أن المدة يجب أن تكون واحدة سواء للمثلين بصفتهم أو عن الجهات المختلفة.