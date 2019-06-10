البرلمان يوافق على إنشاء هيئة لتمويل العلوم والتكنولوجيا لربط البحث العلمى بالمجتمع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الأولى والثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وتنص المادة الاولى على إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير المختص بالبحث العلمى ومقرها محافظة القاهرة ومنحها الحق فى إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها.
وقالت المادة "2"الهدف من إنشاء الهيئة وهو تمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمى وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمى
وجاء نص المادتين كما وافق عليهما المجلس كالاتى
مادة 1
"تنشأ هيئة عامة تسمى" "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بالبحث العلمي، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها.
مادة
تهدف الهيئة إلى دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمى..
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