شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل 45 تقريرا الى لجنة الإقتراحات والشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النوب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إحالة 45 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى ، بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب الى الحكومة لاتخاذ اللازم

وتشمل الاقتراحات ، توصيل الصرف الصحى لبعض المناطق وتوفير اعتمادات مالية لاقامة محطات مياه ورصف بعض الطرق، وإدخال غاز طبيعى وتطوير مزلقانات وانشاء كبارى للمشاه .