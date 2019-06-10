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مجلس النواب يحيل 45 تقريرا الى لجنة الإقتراحات والشكاوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النوب  خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إحالة 45  تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى ، بشأن  اقتراحات برغبة مقدمة من النواب  الى الحكومة لاتخاذ اللازم 

وتشمل الاقتراحات ، توصيل الصرف الصحى لبعض المناطق وتوفير اعتمادات مالية لاقامة محطات مياه ورصف بعض الطرق، وإدخال غاز طبيعى وتطوير مزلقانات وانشاء كبارى للمشاه .

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