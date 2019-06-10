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رئيس البرلمان يُهنئ ماريان عازر كأول متحدث مصرى فى مؤتمر الروتارى الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، النائبة ماريان عازر، لإختيارها كأول متحدث مصرى فى مؤتمر الروتارى الدولى منذ عام 1910، وقال عبد العال إن النائبة وجهت لها الدعوة من رئيس الروتارى الدولى باري راسين، وكانت نموذج للمرأة المصرية التى نتمنى أن تكون عليه سيدات مصر فى مجموعها.

من جانبها وجهت النائبة ماريان عازر، الشكر لرئيس المجلس والنواب على دعمهم ومساندتهم، وقالت خلال الجلسة، إنها ألقت كلمة في المؤتمر الدولي الروتاري الذى أقيم بمدينة هامبورج بألمانيا، بحضور ثلاثين ألف شخص من أعضاء الروتارى. وهى المرة الأولى التى يتحدث فيها مصرى فى هذا الحدث الدولى الهام منذ بدء المؤتمر عام 1910 أى قرن وتسع سنوات.

وأضافت أنها قامت بتسليط الضوء على مصر بأسلوب غير مباشر عن طريق عرض فيديو مقبرة نفرتاري لاثبت للجميع أن مصر تكرم المراة منذ القديم.

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وتابعت: تحدثت عن مركب الروتارى العائم الذى تجول فى صعيد مصر فى رحلة نيلية بعد افتتاحه فى أسوان بحضور الرئيس الدولى للروتارى، وذاك فى سياق الموضوع.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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