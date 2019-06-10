"الطعون العسكرية" تقضي برفض طعون المتهمين في أحداث سفارة النيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت المحكمة العليا للطعون العسكرية، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقدم من دفاع 9 متهمين على أحكام الإعدام، والسجن التي تراوحت من السجن 3 سنوات حتى المؤبد، في القضية المعروفة بخلية استهداف سفارة النيجر، التي أسفرت عن مقتل جنديين بقوات الأمن المركزي، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم.

كانت المحكمة العسكرية قضت بالإعدام شنقًا للمتهم "محمد جمال"، والمؤبد لـ4 آخرين، ومعاقبة 12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، والمشدد 5 سنوات لـ5 متهمين، والمشدد 3 سنوات لـ13 آخرين، وبرّأت 8، وانقضت الدعوى الجنائية تجاه متهم لوفاته.

وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، كشفت أن "المتهمين قرروا ضرب السفارة لإعلان تواجد التنظيم في قلب القاهرة وإقناعهم بهم، وأن أفكارهم كانت تعتمد على إحداث حالة من الفوضى في البلاد لإجبار النظام السياسي الحالي على التخلي عن الحكم وفرض الشريعة وتطبيقها بالقوة، واعترف المتهمون أيضًا أنهم يبايعون أمير تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي، خليفة للمسلمين.

وقال المتهمون خلال التحقيقات: إنهم أنشأوا خلية استهدفت القيام بأعمال تخريبية في البلاد، وإنهم رصدوا سيارات نقل الأموال والقوات المتواجدة أمام البنوك، وضباط وأفراد الشرطة الذين يتولون مواجهة مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين، ومحلات المجوهرات المملوكة للأقباط".