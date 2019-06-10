لاتهامه بالخيانة والنصب.. القبض على مسئول في شركة مياه الشرب بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، القبض على مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، لصدور حكم قضائي ضده إثر اتهامه في قضية نصب وخيانة أمانة.

وقاد الرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، ومعاونوه، حملة لضبط الصادر بحقهم أحكامًا قضائية واجبة النفاذ، تحت إشراف اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، وفق توجيهات اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، بضبط المحكوم عليهم واتخاذ الإجراءات لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.

وجرى ضبط "ص.م"، مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفر الشيخ، لصدور حكم قضائي بحبسه عامًا، في القضية رقم 7234 لسنة 2019، جنح مستأنف كفر الشيخ، والمقيدة برقم 94 لسنة 2019 جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، بتهمة النصب وخيانة أمانة.