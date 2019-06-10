بدء محاكمة تونسي وزوجته بتهمة التخطيط لـ"هجوم بيولوجي" في ألمانيا كان سيؤدي الى قتل 100...

بدأت محكمة أمس الجمعة في مدينة دوسلدورف محاكمة التونسي سيف الله هـ. (30 عاما)، وزوجته الألمانية ياسمين هـ. (43 عاما)، بتهمة "صنع سلاح بيولوجي خطير عن سابق تصور وتصميم" بهدف "التحضير لعمل خطير يعرض الدولة لخطر عنيف"، كما نقل موقع "دويتشه فيله".

وأفاد محضر الاتهام الذي أعدته نيابة مكافحة الإرهاب أنهما "قررا في خريف 2017 شن هجوم طابعه إسلامي في ألمانيا وتفجير عبوة ناسفة وسط حشد كبير من الناس. وأرادا بذلك قتل وإصابة أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

وكان قائد الشرطة الجنائية الألمانية هولغر مونش قد صرح أن توقيفهما في جوان 2018 سمح على الأرجح بتجنب حصول ما كان سيعتبر أول هجوم بيولوجي في ألمانيا.

ويواجه الزوجان اللذان بايعا تنظيم "داعش" الإرهابي، عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما.

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وكان سيف الله هـ. حاول مرتين في أوت وسبتمبر 2017، من دون تحقيق أي نجاح، الوصول إلى سوريا عبر تركيا للالتحاق بمقاتلي "داعش" الذين كان على اتصال دائم بهم، كما ذكرت النيابة العامة. وقد ساعدته زوجته من خلال شراء التذاكر وإجراء تحويلات مصرفية.

وحيال هذه الإخفاقات، قرر الزوجان الانصراف إلى التحضير لهجوم على الأراضي الألمانية. وبعد أيام من توقيف سيف الله ح. في بداية جوان 2018 في كولونيا، وجد المحققون في شقته 84،3 ملغ من الريسين ومواد سامة أخرى.

وتقول مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية الألمانية إن هذا الهجوم كان يمكن أن يؤدي إلى مقتل ما يصل إلى مائة شخص في وقت واحد.