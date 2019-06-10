طالب الجيش الجزائري بضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جمهورية جديد، وقطع الطريق نهائيا أمام المراحل الانتقالية.
ودعت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في افتتاحية مجلتها العسكرية في مقال تحت عنوان "على نهج الشرعية الدستورية"، إلى "انتهاج أسلوب الحوار الجاد والمثمر والبناء للإسراع في إيجاد الحلول المناسبة للأزمة المعقدة التي تعيشها البلاد"، وهذا لتجنب الدخول في "متاهات مرحلة انتقالية، ستفرز وضعا يصعب التحكم فيه".
وعن الحلول التي يمكن تتبعها من أجل الخروج من الأزمة، جدّدت القيادة العليا للجيش دعوتها لإتباع نهج الحوار، من أجل الخروج من الأزمة، مع إيجاد "آليات دستورية مناسبة تتمثل في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، بوصفها أداة قانونية تضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية".
وحسب مجلة الجيش، فإنه "الآن وأكثر من أي وقت مضى تم كشف النوايا والمخططات الماكرة والتجاوزات الخطيرة لبعض الأطراف، التي تسعى وفقا لمنطق العصابة لتضليل الرأي العام بانتهاجها منحى التيئيس والتشكيك في كل مبادرة وطنية خيرة وجديرة بإيجاد مخرج حقيقي للأزمة". وهذا "بالاستغلال غير الأخلاقي لوسائل الإعلام والاتصال من خلال نسج سيناريوهات واهية وبث أكاذيب مسمومة ومعلومات مغلوطة وأخبار مزيفة، هدفها الإبقاء على الوضع القائم بل وتأزمه" تضيف المجلة.
كما حذرت الافتتاحية من "النقاشات العقيمة والتي لا طائل منها لن تكون إلا مضيعة للوقت وإهدارا لفرص إجراء حوار حقيقي وصادق، يقدّم تنازلات متبادلة ويقرب وجهات النظر، خدمة لمصلحة الوطن وتحقيقا لمزيد من المطالب الشعبية المعبر عنها".
وعرفت الجزائر أمس الجمعة 7 جوان مسيرات حاشدة أعلن فيها المتظاهرون في أغلبيتهم الساحقة رفضهم للحوار مع رموز نظام بوتفليقة، مطالبين رئيس الدولة عبد القادر بن صلح وحكومة نور الدين بدوي بالرحيل الفوري.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الجزائري : الحلّ يكمن في قطع الطريق أمام المراحل الإنتقاليّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.