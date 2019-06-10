وزير الخارجية البريطاني: لن يتم إجراء انتخابات عامة حتى إتمام الـ"بريكست"

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، اليوم الاثنين، بإنه لن يتم إجراء انتخابات عامة بالبلاد حتى إتمام اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وأضاف هنت - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - إنه في حال أصبح رئيس الوزراء القادم للبلاد، لن يواصل نهج
وتأتي تصريحات هنت في إطار بدء الحملات الانتخابية داخل الحزب لاختيار رئيسا جديدا للحزب وخلفا لماي في رئاسة الحكومة البريطانية،
يذكر أن جونسون هدد، أمس الأحد، بالامتناع عن سداد مبلغ 39 مليار جنيه إسترليني للاتحاد الأوروبي قيمة فاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، وذلك حتى يوافق الاتحاد على شروط أفضل لخروج بريطانيا.
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