السودانيون عن العصيان المدني الشامل 2: "هنستعيد وطننا العظيم"

تواصل حركة الاحتجاجية السودانية، في تنفيذ العصيان المدني الشامل 2، التي دعت إليه، اعتبارا من، أمس الأحد، حتى إذاعة بيان تسلم السلطة لحكومة مدنية القيادة عبر التلفزيون السوداني، لمحاولة الضغط على المجلس العسكري الحاكم، عقب الهجوم على مخيم الاعتصام، والتي أدى إلى وفاة 117 معتصما على الأقل، وفقًا لبيان لجنة أطباء السودان المركزية غير الحكومية.
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هاشتاج العصيان المدني الشامل 2 يتصدر «تويتر»
تفاعل رواد «تويتر»، على دعوات «تجمع المهنيين السودانيين»، ليتصدر هاشتاج بعنوان"#العصيان_المدني_الشامل2"، في عدد من الدول العربية، خلال الساعات القليلة السابقة بمشاركة 57 ألف تغريدة تتحدث عن العصيان.
وقالت دعاء، "ومع بداية تاني أيام #العصيان_المدني_الشامل٢، يارب مدنية وسودان جديد وثورة عربية أفريقية منتصرة وناجحة يارب وسودان جديد يسعنا ويسع أحلامنا يارب".
وأكد موب: "العصيان ناجح لدرجة بعيدة، لكن الاستمرارية مهمة، ويجب على لجان الأحياء حصر العائلات
وأوضحت نورا: "لم تصدر الصحف السودانية لليوم الثاني على التوالي، بسبب مشاركة العاملين بالمطابع في العصيان".
وأشارت إحسان: "نحن من نقرر أن نملأ الشوارع صوتا أم صمتا، لن نأخذ الكثير من الوقت حتى نستعيد ذلك الوطن العظيم".
وكشف المعز: "الشباب في أمبدة وقدروا بصعوبة يلقوا مصدر إنترنت.. وأرسلوا ليكم الصور دي يطمنوكم التروس على مد البصر ..والشوارع خاااالية والناس في بيوتها والعصيان.. زي ما شايفين والناس كلها.. كلها حرفيا في حالة عصيان شامل!".
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