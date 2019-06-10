139 مستوطنًا يقتحمون الأقصى ويقومون بجولات استفزازية

اقتحم 139 مستوطنًا المسجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة"، اليوم الإثنين، وسط حراسة مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث قاموا بجولات "استفزازية" في المسجد، قبل الخروج منه من جهة "باب السلسلة".



كان نحو 350 مستوطنًا اقتحموا المسجد، أمس الأحد،

تزامنًا مع دعوات لاستباحته، أطلقتها ما تسمى "جماعات الهيكل" لأنصارها بمناسبة "عيد البواكير" - نزول التوراة العبري.



فعل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال قيام المستوطنين بالاقتحامات شبه اليومية لتقسيم الأقصى "زمانيًا" و"مكانيًا" بين المسلمين

واليهود، كما تم في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل" جنوب الضفة الغربية.



يقصد بـ"التقسيم الزماني"، تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، أما "التقسيم المكاني" فيقصد به تقسيم مساحة الأقصى بين الجانبين، وهو ما تسعى إسرائيل لفرضه، تعديًا على هوية المسجد، واستفزازًا لمشاعر المسلمين، إلى جانب تدخلها المباشر في إدارة المسجد وعمل الأوقاف الإسلامية.

