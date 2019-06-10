وصول 12 طفلا يتيما لعائلات فرنسية منضمة لداعش إلى باريس

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، وصول 12 طفلا من عائلات فرنسية منضمة لتنظيم (داعش) في سوريا إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية- حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الإثنين- أن هؤلاء الأطفال جميعهم يتامى ومعزولون وضعفاء، موضحة أنه سيتم تسليم طفلين آخرين إلى هولندا.

وكانت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا قد سلمت، في وقت سابق اليوم، 12 طفلا يتيما من عائلات أفراد في تنظيم (داعش) إلى فرنسا واثنين آخرين إلى

هولندا.يذكر أن الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر، قد كتب على (تويتر) أنه بناء على طلب الحكومة الفرنسية، سلمت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، أمس، 12 يتيما فرنسيا من عائلات تنظيم (داعش) إلى وفد من وزارة الخارجية الفرنسية في بلدة (عين عيسى)، مشيرا إلى أنه تم أيضا تم تسليم طفلين هولنديينلوفد من وزارة الخارجية الهولندية.يشار إلى أن فرنسا ودول أخرى يرفضون استعادة مواطنيها من عناصر تنظيم (داعش) المعتقلين لدى الأكراد، وأفراد عائلاتهم الموجودين في مخيمات بمناطق يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا، كما أعلنت باريس سابقا أنها ستكتفي على الأرجح بإعادة الأطفال اليتامى من أبناء الجهاديين الفرنسيين، حث استعادت في مارس الماضي وللمرة الأولى خمسة أطفال يتامى.يذكر أنه في نهاية الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن نحو 450 فرنسيا محتجزون لدى الأكراد أو يقبعون في مخيمات النزوح في مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية.