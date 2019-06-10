حكومة اليمن تطالب الأمم المتحدة باحترام وحدة البلاد

حذرت الحكومة اليمنية الشرعية - المعترف بها دوليًا - منظمة الأمم المتحدة من التحرك خارج الإطار القانوني لليمن ووحدته وسيادته واستقلاله.
وقال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، - في تصريحات أوردتها قناة (العربية) الإخبارية اليوم الاثنين9 -: "إن التجاوزات التي حصلت مؤخرًا يتوجب الاقرار أنها خارج إطار ومسار
وشدد عبد الملك على أهمية أن يتنبه المبعوث الخاص إلى
وعن إمكانية نجاح اتفاقات السويد، أكد وجود فرصة لتطبيق اتفاق ستوكهولم بشرط التعامل مع هذه الاتفاقات ورؤيتها ضمن مسار عام للسلام، يفضي إلى تطبيق القرارات الدولية، واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وأضاف أنه ما دون ذلك تبقى كل المحاولات مجرد زمن تستخدمه جماعة الحوثي في تفخيخ مدينة الحديدة وتحويلها إلى مخزن بارود.
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