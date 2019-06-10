السلطات السودانية تُفرج عن قادة الحركة الشعبية

أفرجت السلطات السودانية، اليوم الإثنين، عن قادة الحركة الشعبية ياسر عرمان ومبارك أردول وخميس جلاب، في ثاني يوم من إعلان المعارضة المدنية العصيان.
قالت مصادر صحفية في الخرطوم، إن السلطات السودانية أفرجت عن قادة الحركة الشعبية بعد 5 أيام من اعتقالهم، عقب فض اعتصام القيادة العامة في العاصمة.
وأوقف عرمان داخل المنزل الذي كان يقيم فيه في الخرطوم يوم 5 يونيو الجاري، على يد مسلحين وصلوا في شاحنات صغيرة، وأحاطوا بالمنزل، وفق ما أفاد الناطق باسم الحركة، مبارك أردول.
كان عرمان عاد إلى الخرطوم في 26 مايو للمشاركة في المحادثات بعد الإطاحة
ويقاتل الجناح المسلح لـ"الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال"، القوات الحكومية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ 2011.
وفي وقت سابق، دان سفير بريطانيا في الخرطوم عرفان صديقي اعتقال عرمان، وكتب على تويتر: "هذا أمر مثير للسخط، نحتاج إلى بناء الثقة الآن، وليس المزيد من التصعيد".
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