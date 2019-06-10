صرح مدير المركز الروسي لشؤون إدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، أن أكثر من 256 ألف لاجئ سوري عادوا إلى ديارهم عبر الحدود مع لبنان والأردن.
وأضاف المسؤول الروسي خلال اجتماع مقري التنسيق المشترك الروسي - السوري بشأن عودة اللاجئين السوريين، اليوم الاثنين أن العمل المشترك والثابت للقيادة السورية مع السلطات اللبنانية والأردنية يحقق نتائج إيجابية
ولفت إلى زيادة تدفق أعداد العائدين من المواطنين السوريين إلى ديارهم،
يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في 18 يوليو العام الماضي " 2018 " عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين وتسهيل عودتهم لـديارهم.
وذكرت أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية في الدول التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة أكثر من 256 ألف لاجئ سوري لـ ديارهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.