المالكي: تحرك التحالف لا يقتصر على العمليات العسكرية بل نقوم بمهمات إنقاذ وقدمنا مساعدات بنحو 1.5 مليار دولار

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، العقيد تركي المالكي، أن تحركات التحالف لا تقتصر على العمليات العسكرية، بل يقوم بمهمات إنقاذ، مؤكداً تدشين جسر جوي إغاثي من الرياض إلى عدن، وأوضح المالكي خلال مؤتمر صحافي، إطلاق عمليات إغاثة عاجلة للمتضررين من السيول في اليمن، منوهاً بإرسال طائرات إغاثة من الرياض ضمن جسر جوي لإغاثة المتضررين من السيول.

إلى أن التحالف أسعف أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية شافيز قبالة اليمن، فيما عرض فيديو لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة سافيز. من جانب متصل، قال المالكي إن "النظام الإيراني يعمل على تقويض الاستقرار الإقليمي عبر الميليشيات الحوثية". وأكد أن التحالف يواصل استهداف القدرات الحوثية داخل اليمن، لافتاً إلى دعم كافة الجهود لإنهاء الانقلاب والتوصل إلى حل للأزمة اليمنية.

وأشار المالكي إلى إن الانتهاكات الحوثية لاتفاق استوكهولم في الحديدة بلغت 5083 انتهاكاً، فيما تمكنت قوات التحالف من إزالة 72 ألف لغم من جميع الأراضي اليمنية، مشيرا إلى أن الحوثيين مستمرون بتهديد الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.