إلى أن التحالف أسعف أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية شافيز قبالة اليمن، فيما عرض فيديو لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة سافيز. من جانب متصل، قال المالكي إن "النظام الإيراني يعمل على تقويض الاستقرار الإقليمي عبر الميليشيات الحوثية". وأكد أن التحالف يواصل استهداف القدرات الحوثية داخل اليمن، لافتاً إلى دعم كافة الجهود لإنهاء الانقلاب والتوصل إلى حل للأزمة اليمنية.
وأشار المالكي إلى إن الانتهاكات الحوثية لاتفاق استوكهولم في الحديدة بلغت 5083 انتهاكاً، فيما تمكنت قوات التحالف من إزالة 72 ألف لغم من جميع الأراضي اليمنية، مشيرا إلى أن الحوثيين مستمرون بتهديد الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي: تحرك التحالف لا يقتصر على العمليات العسكرية بل نقوم بمهمات إنقاذ وقدمنا مساعدات بنحو 1.5 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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