الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران ترفع تخصيب اليورانيوم

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تعزز من عمليات تخصيب اليورانيوم، عقب إعلانها عن الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى.

وقال مدير الوكالة، يوكيا أمانو "إن وتيرة الإنتاج تتصاعد"، وذلك في إشارة إلى أحدث المعلومات التي جمعها مفتشو الوكالة في إيران، لافتا إلى أنه من غير الواضح متى سوف يتجاوز مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران الحد الذي نص عليه الاتفاق، الذي تم التوصل إليه عام 2015، وذلك لأن الانتاج متذبذب.