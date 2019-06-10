وقال مدير الوكالة، يوكيا أمانو "إن وتيرة الإنتاج تتصاعد"، وذلك في إشارة إلى أحدث المعلومات التي جمعها مفتشو الوكالة في إيران، لافتا إلى أنه من غير الواضح متى سوف يتجاوز مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران الحد الذي نص عليه الاتفاق، الذي تم التوصل إليه عام 2015، وذلك لأن الانتاج متذبذب.
كانت هذه تفاصيل خبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران ترفع تخصيب اليورانيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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