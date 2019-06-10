مقتل 95 قروياً في مالي بهجوم لمسلحين

قُتل 95 شخصاً على الأقل في قرية بوسط مالي تقطنها مجموعة "دوغون" العرقية في هجوم شنه مسلحون خلال الليل، وفق ما أفاد مسؤول محلي ومصدر أمني اليوم الإثنين.

وقال المسؤول في منطقة كوندو، حيث تقع قرية سوبان-كو لوكالة فرانس برس، "لدينا حالياً 95 مدنياً في عداد القتلى. احترقت جثثهم ونواصل البحث عن آخرين".

اقرأ أيضاً... مقتل جندي تابع للأمم المتحدة خلال هجمات شنها إرهابيون في مالي

وأفاد مصدر أمني في المكان أن "قرية تابعة للدوغون مسحت فعلياً من الوجود".

وتشهد مالي هجمات متقطعة من قبل جماعات إرهابية منذ عام 2012. وتعمل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي منذ عام 2013.