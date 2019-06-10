وزير خارجية فلسطين: السفير الأميركي يساعد إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الإثنين، إن الهدف من تصريحات أدلى بها ديفيد فريدمان السفير الأميركي لدى إسرائيل هو مساعدة إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

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وأضاف أثناء زيارة للعاصمة البولندية وارسو أن على المجتمع الدولي التصدي لهذا الأمر والرد عليه.

وكان فريدمان قال إن إسرائيل لها الحق في الاحتفاظ بجزء من الضفة الغربية تحت ظروف معينة، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية السبت.